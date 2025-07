Calcio, Torneo Notturno di Pozzolo – Trattoria Agrifoglio, Sboccarda e Chestnut promosse ai quarti a punteggio

Pozzolo Volge al termine la fase a gironi del 38° Torneo Notturno di Pozzolo e manca solo un nome per completare la griglia dei quarti di finale, al via venerdì con la sfida tra Trattoria Agrifoglio e Andrea Ferri Hairstudio. L’unico verdetto ancora in sospeso riguarda il Girone A, dove stasera (ore 22.15) si gioca lo spareggio per il secondo posto tra Accademia Lori e Fly Emigrates. La Trattoria Agrifoglio ha fatto la voce grossa vincendo anche le ultime due gare: prima il 6-2 sui Fly Emigrates (quaterna di Mortara), poi l’11-1 contro la Birreria Zanzibar con cinquina di Bettinazzi e tripletta di Sternieri. L’Agrifoglio chiude quindi al primo posto, mentre Fly e Lori, come detto, si giocano stasera l’accesso ai quarti. Nel Girone B si è imposto lo Sboccarda, che ha piegato il Milan Club Marmirolo nello scontro diretto per il primato (4-3 con tripletta di Turchi). In precedenza, i rossoneri avevano battuto 4-2 il Brazuca, con doppiette di Speziali e Dalla Bassa. Lo Sboccarda chiude a punteggio pieno (9), il Milan Club accede ai quarti da secondo (6). Brazuca e Galaxy, già eliminate, si affronteranno stasera alle 21.15 per chiudere il girone. Definiti anche i verdetti nel Girone C: Chestnut Fede Bar Team e Andrea Ferri Hairstudio volano ai quarti. Nel match decisivo, il Chestnut ha prevalso 5-4 sugli “acconciatori” con tripletta di Bernardi. Mercoledì si gioca solo per l’onore tra Amatori Pozzolese e Federici Serramenti, entrambe ferme a 0. Pass assegnati pure nel Girone D: Arti Grafiche Turini e Virgi FC, già qualificate, si giocheranno mercoledì (ore 21.15) il primo posto. Fuori dai giochi I Me Amic e Officina Melchioretti, protagoniste di un pirotecnico 9-6: triplette di Mortara e Negri da una parte, poker di Trombim dall’altra. Venerdì si comincia con i quarti: in campo Agrifoglio e Andrea Ferri (ore 21.15). Per gli altri incroci si attende la chiusura dei gironi.