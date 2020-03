Calcio – Venturini e Baraldi (Porto): “Salvaguardiamo i baby”

PORTO MANTOVANO «Cerchiamo di vederla in positivo – dice il presidente del Porto 2005 Marco Venturini -, io spero sempre che si torni in campo il prima possibile, magari già in estate. Sarebbe un bel segnale. Ma attendiamo, ovviamente, il via libera delle autorità. E’ stato un peccato interrompere la stagione, ne approfitteremo per recuperare gli infortunati e far respirare il campo. Inoltre, sta procedendo bene il potenziamento delle nostre strutture di Cà Rossa, grazie all’impegno del Comune. Un investimento che ci servirà per avere una sede più ampia e per formare meglio i nostri ragazzi». Crescere i giovani è la mission, del Porto: «Già in queste stagioni abbiamo portato avanti i nostri ragazzi – prosegue Venturini – e con lo stesso mister Merlin avevamo promosso in prima squadra sei Juniores». «Il Porto 2005 ha puntato, in questi anni, a diventare un punto di riferimento per cittadini che hanno tante provenienze diverse, vogliamo creare un senso di comunità – dice il presidente -, e ci stiamo riuscendo. La funzione sociale dei settori giovanili è fondamentale, e proprio su questa strada stiamo insistendo. I numeri ci danno ragione». Su come andrà a finire, Venturini espone la sua idea: «Meglio annullare il campionato 2019/2020 e ripartire da zero dopo l’estate – dice -, ma ovviamente è una soluzione che potrebbe scontentare qualcuno». Sull’importanza dei giovani gli fa eco il diesse Luca Baraldi: «Fondamentale salvaguardare prima i giovani, lo scopo è sempre quello di formare i ragazzi e dare loro l’opportunità di mettersi in mostra in prima squadra. Andiamo verso un periodo economicamente difficile, in cui cambieranno molte dinamiche. La strada che ha intrapreso il Porto, valorizzando i propri ragazzi, è stata azzeccata».