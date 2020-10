Domani a Viadana incontro sulla tecnologia 5G con il medico di Cremona

VIADANA – Proseguono gli appuntamenti organizzati dalla comunità Laudato Si’ Viadana Oglio Po. Domani alle 21, presso il centro servizi di Bellaguarda, il dottor Federico Balestreri, presidente dell’Isde di Cremona – Medici per l’ambiente), parlerà della tecnologia 5G e dei suoi presunti effetti sulla salute. «Le radiofrequenze utilizzate nella tecnologia 5G – ha dichiarato la collega Stefania Borgo di Isde Italia – hanno mostrato in molti studi animali una non trascurabile tossicità legata ad effetti biologici, in particolare sul Dna, in grado di indurre tumori e alterazioni di diversi apparati: riproduttivo, metabolico e sul sistema nervoso. Pertanto è altamente auspicabile che in questo caso si applichi il principio di precauzione». Insomma occorre, secondo i relatori, condurre una sperimentazione adeguata per valutare i presunti effetti del 5G sull’uomo prima di metterlo in cantiere. Balestrieri illustrerà cosa si sa attualmente sui suoi effetti. L’ingresso è libero.