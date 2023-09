Inaugurata la nuova sede dell’Istituto Tecnico Economico e Tecnologico “Andrea Mantegna”

MANTOVA Dopo l’inaugurazione ufficiale del parco del Te, un’altra apertura cittadina che ha richiamato gran folla: si tratta della nuova sede dell’Istituto Tecnico Economico e Tecnologico “Andrea Mantegna” che si trova in via Greyson nel quartiere Fiera Catena-Anconetta, ieri presentata al vastissimo pubblico dal sindaco di Mantova Mattia Palazzi, dal presidente della Provincia di Mantova Carlo Bottani, dal soprintendente alle Belle Arti Gabriele Barucca, l’architetto e progettista Vincenzo Corvino e dal dirigente scolastico Alessandro Cau. E in programma a fine ottobre un’altra inaugurazione, quella della palestra, nella stessa zona.