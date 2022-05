Rally – La Solferino Pecso si divide tra Mariana, San Polo d’Enza e la Valpolicella

SOLFERINO La stagione dello sport sulle quattro ruote sta entrando nel vivo e la scuderia virgiliana della Solferino Rally Pecso è presente su diversi campi di gara. Lo scorso fine settimana a Macerata si è corso un trofeo, il “Luigi Scarfiotti” in condizioni meteo variabili e un fondo stradale difficile, dove lo specialista Alessandro Bondanza si è però difeso bene ottenendo un sesto posto di classe CN a bordo della sua nuova Osella PA21/S. Bene anche Andrea Tonoli che si è aggiudicato il primo posto a Vighizzolo d’Este in categoria 2000 Autocross. Tanti invece sono gli appuntamenti attesi per il prossimo fine settimana. Mariana Mantovana ospiterà il formula driver organizzato dalla Racing Off Road dove correranno Luca Bianchi-Chiara Arnaldini in Cat. Rally su Fiat Uno E1600, Andrea Marai su Fiat 500 in Cat. A e Mattia Zanini in Cat. B su Citroen Saxo. Numerosi saranno gli equipaggi che prenderanno il via al Rally Valpolicella, gara valevole per il campionato CRZ di zona 3. Manuel Ponchiardi-Roberta Franzoni su Citroen Saxo N2, Fuochi-Onorati su Renault Clio Gr. A, Pellizzari-Cavazzini su Alfa Romeo GTV6 e infine Massimo Boni navigherà Luca Cecchin su Peugeot 106 A6. Non sarà da meno l’appuntamento in Autocross a San Polo d’Enza del trofeo MSP. A battagliare sui fondi sterrati vedremo impegnati Alessandro Arnaldini su proto Suzuki Cat. D2, Giancarlo Codarin su Fiat Punto Cat. B driver e Luigi Faccincani sempre su Fiat Punto Cat. B Driver.