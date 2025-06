Calciomercato dilettanti – Il portiere Sposito all’UnionMarmi, la Rapid United si riprende bomber Marutti

MANTOVA L’Union Team Marmirolo ha ingaggiato dallo Sporting Club l’estremo difensore Sposito, mentre difficilmente rimarrà coi neroverdi Cinti. Ritorna alla Rapid United, dopo l’esperienza alla Martelli Piadena, l’attaccante Thomas Marutti. Simpatico l’annuncio social del club: “L’anno scorso l’esperienza alla Martelli Piadena in cui ha realizzato 7 reti, di cui tre conto di noi in altrettante partite! Per non vedercelo più segnare contro, ha accettato con entusiasmo la proposta del ds Rastelli e siamo sicuri che in questa nuova esperienza a Rivarolo farà vedere tutto il suo potenizale!!”.

Francesco Cornacchione ha deciso di rimanere alla Voltesi. La Roverbellese conferma Mahmood El Assani che aveva parecchie richieste. Si rinforza lo Sporting Pegognaga col portiere Leonardi del Gonzaga, Brigida difensore dal Pomponesco, Fava difensore. Bonini centrocampista, Mascolo e Giona Panazza attaccanti tutti e quattro del Moglia, Brugnano attaccante del BorgoVirgilio. L’estremo difensore Matteo Zamboni da La Cantera approda all’Union Team San Giorgio.

L’attaccante Leon Faedo ex juniores Elite del Curtatone, rinforza l’Amatori Correggioli di Cesare Bruschi.