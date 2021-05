Calciomercato dilettanti – La Governolese cala un altro asso: preso Avanzini

MANTOVA La Governolese cala il quarto asso della propria campagna acquisti: come vi avevamo ampiamente anticipato nelle scorse edizioni, i Pirati si assicurano un altro pezzo da novanta come Fabrizio Avanzini, 34enne attaccante dal grande curriculum. Per lui esperienze, tra le altre, con Mantova, Castellana, Castiglione, Curtatone e Campagnola, dove ha militato sino a quest’ultima stagione.

In Promozione la Castellana conferma due giocatori importanti come il centrocampista Salardi e l’esterno Cortesi. In uscita c’è Gabrieli: su di lui Sporting Club e Porto. A proposito dei biancazzurri, restano Bodano, Campagnari, De Rossi, Fazio, Frigeri, Steccanella e Tomassetti: faranno parte della rosa di mister Lucio Merlin. Con loro potrebbe rimanere anche Michael Chiozzi reduce da un problema fisico.

Scendiamo in Seconda Categoria: domani si conoscerà il destino della Casteldariese, il presidente Campanini e il diesse Rudy Tavernelli vorrebbero continuare e iscrivere la squadra in Seconda categoria, la scorsa settimana c’è stato l’incontro col sindaco e l’assessore allo sport, disponibili a dare un aiuto ai dirigenti che in questi giorni hanno parlato con gli atleti. La scorsa settimana c’era stata una fumata grigia, vedremo se la situazione si sbloccherà positivamente.

Fulvio Ligabò sarà anche nella prossima stagione l’allenatore de La Cantera ancora impegnata in Seconda: adesso è ufficiale la conferma del tecnico.

Anche la Ceresarese conferma mister Carturan: tra i giocatori lascia il centrocampista Fantoni, mentre alla RapidOlimpia Mattia Agosta, deciderà fra due o tre settimane se restare o lasciare.