Voucher sul Garda per visitare Mantova

MANTOVA Obiettivo: intercettare i turisti, specialmente dal Garda. Questo proposito della amministrazione comunale si concretizza in una iniziativa – l’ultima in ordine di tempo – che è derivata da una intesa con l’associazione bresciana Gardamusei Ets di Gardone Riviera che opera nell’ambito della cultura, dell’arte, della natura, del turismo.

Tale associazione vanta nei propri fini l’obiettivo di valorizzare e promuovere le bellezze dei territori intorno al Lago di Garda e conta fra i suoi aderenti la Provincia di Mantova, il Comune di Cremona e molti musei di Lombardia, Veneto e Trentino-Alto Adige.

Da qui la proposta di accordo di collaborazione pervenuta in via Roma, tramite la Fondazione Palazzo Te, lo scorso febbraio da parte appunto di Gardamusei Ets, la quale si propone di svolgere un servizio di rilascio di voucher che dànno diritto al titolo di ingresso ai Musei Civici mantovani a tariffa ridotta.

Vista la volontà dell’amministrazione comunale di potenziare la crescita turistica della città, in linea con l’obiettivo del proprio Dup di ampliamento, produzione e promozione del sistema museale, rivolgendosi al bacino dei turisti presenti sul lago di Garda, e promuovendo le proprie attività anche tramite i canali mediatici di Gardamusei, via Roma conta sulla disponibilità della Fondazione Te a farsi carico della gestione contabile del progetto.