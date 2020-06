Calciomercato dilettanti – Marmirolo su Ruggeri, Ekuban-Sporting avanti

MANTOVA Continua il matrimonio tra Timothy Ekuban e lo Sporting Club. Ieri sera è stata raggiunta l’intesa per il prolungamento dell’accordo con l’esterno offensivo, cannoniere dei goitesi nella scorsa stagione. Una conferma importante per mister Alessandro Novellini in vista della prossima stagione.

A Castiglione non ci sono novità in entrata: sempre nel mirino giocatori di rango come Mambrin, Ghirardi, Vincenzi della Governolese (ma i Pirati faranno di tutto per trattenere i loro gioielli) e Lauricella, ma la novità delle ultime ore è che i mastini hanno liberato il difensore Gentili.

Intanto il Marmirolo scalda i motori per provare a mettere a segno i primi affari: oltre ai già menzionati Corradini, Lonighi e Mortari, tutti sul taccuino del direttore sportivo Marco Dalmaschio, ci sarebbe anche un altro nome di grido come quello dell’esterno Ruggeri. Staremo a vedere.

Tutto fermo alla Castellana, che è sempre sulle tracce di Piras per l’attacco, mentre Luna e Lancini sono gli obiettivi per difendere i pali.

Destino da scrivere per il San Lazzaro, che oggi dopo i verdetti deciderà il da farsi. In caso di mantenimento della categoria potrebbe dunque restare, come già detto, mister Ermes Ghirardi. In caso contrario c’è l’ipotesi di una soluzione interna con la possibile “promozione” di Michele Jacopetti.