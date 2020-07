Rugby Top 12 – Manganiello: “Viadana, sarà un grande campionato”

VIADANA Gabriele Manganiello, classe 1994, nato e cresciuto rugbisticamente nel IV Circolo Benevento Rugby, vestirà per la sua settima stagione la maglia giallonera. Queste le parole dell’ala: «Sono felice di aver rinnovato per un altro anno con il Rugby Viadana, il settimo. Veniamo da un periodo di inattività estremamente lungo, credo il più lungo di sempre per la maggior parte di noi ragazzi , e ancora non è finito visto che ad oggi non si conosce ancora la data di inizio campionato. Ci tenevo inoltre a fare le condoglianze a tutte le persone che hanno perso i propri cari in questo triste periodo. Possiamo dire che nella stagione passata abbiamo ottenuto alcune importanti vittorie, anche se difficile, dobbiamo prenderle come un punto di partenza per puntare ad un campionato migliore, sapendo che non sarà facile, considerando comunque la perdita di diversi giocatori importanti, ma abbiamo il diritto e il dovere di farlo! Ci tenevo a salutare/ringraziare Victor Jimenez che è riuscito a fare un lavoro veramente straordinario sia fuori che dentro il campo in soli 6/7 mesi, e Seba (Sebastiano Peri, il preparatore, ndr) per la sua dedizione e precisione quotidiana del lavoro, che saluteremo dopo sei anni. Sappiamo che arriverà un grande allenatore, uno veramente di alto livello che ha disputato due Mondiali, e sono molto entusiasta per questo. Spero di crescere molto con lui sia come giocatore che allenatore e non vedo l’ora di iniziare a giocare con German Fernandez e tutti i nuovi compagni!».

In azzurro Manganiello ha partecipato nel 2012 all’Europeo Fira Under 18, nel 2014 al Sei Nazioni e alla Coppa del Mondo Under 20 e nel 2016-2017 al Trofeo delle Nazioni con la Nazionale Emergenti. Prima di approdare a Viadana nel 2014, ha militato nell’Accademia zonale Roma (2010-2012), nell’Accademia nazionale di Tirrenia (2012-2013) e nel Rugby Club I Cavalieri (2013-2014).