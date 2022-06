Calciomercato dilettanti – Sporting, c’è Alberini. Union: Giarruffo vicino, piace Mortari

MANTOVA In Prima Categoria piazza un colpaccio lo Sporting Club, che si assicura, dopo Stefano Sarpong dalla Serenissima (i biancazzurri di Roncoferraro non mollano la pista che porta ad Elia Braguzzi della Villimpentese), l’attaccante esterno del San Lazzaro Alberini. Nella medesima categoria vuol fare le cose per bene l’Union Team, che nelle prossime ore potrebbe chiudere per un pezzo pregiatissimo del mercato come Marco Giarruffo, richiesto da mezza Promozione. Dalla categoria superiore potrebbe arrivare un altro elemento di spicco, come il centrocampista offensivo del Suzzara Mortari.

Il Curtatone libera sul mercato Leorati, altro giocatore che potrebbe finire allo Sporting, lasciano i rossoblù anche Caia, Ferretti e Zanella. Pure la Nac, lo ricordiamo fa un pensierino a Badalotti, ma la concorrenza è davvero folta e agguerrita.

Buzzi potrebbe rimanere al Gonzaga di Andrea Bellini, la conferma di Rammairone è legata alle quote, col Sermide si dovrà parlare di Paolozzi che potrebbe restare alla corte del presidente Massarenti. Intanto si attenderà il weekend per sapere il nome dell’allenatore, ma sembra sempre più vicina l’investitura di Marco Goldoni, che tuttavia non è stato ancora annunciato. In Seconda la Ceresarese mette a segno il colpo Gabriele Guarneri dallo Sporting Club, confermato Pezzini. Lasciano la Villimpentese (sempre interessata a Bottoli) i giocatori Marostica e Luppi che si accasano al Bonferraro neopromosso in Seconda categoria. Via anche De Battisti indeciso se smettere o accasarsi in un team Amatori. Il Quistello si rinforza con Chiaromonte dal Boca Juniors.