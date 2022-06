Volley Serie B1 femminile – La Nardi Volta riparte da Fabio Tisci

VOLTA MANTOVANA Fabio Tisci, classe 1986, da Putignano, è il nuovo coach della Nardi Volta, che anche nella prossima stagione sarà impegnato in B1. Rileva Marco Breviglieri che, dopo una sola stagione, ha dovuto lasciare la compagine del presidente Sergio Longhi per problemi di famiglia. Oggi è prevista la sua presentazione.

Tisci ha iniziato la sua carriera a Gioia del Colle, nel Minivolley e Under 16 maschile. Negli anni successivi ha affiancato come assistente allenatori di valore, mentre nel 2010 con Urbino ha vinto la Coppa Cev (prima come addetto alle statistiche, poi dall’1 settembre 2010 come assistente allenatore). Nella stagione 2011-12 come viceallenatore e addetto alle statistiche matura l’esperienza a Baku. Rientrato in Italia, lo troviamo a Viserba come vice di Matteo Solforati che nella precedente stagione ha allenato Volta e in questa stagione Mondovì. Con Viserba i due ottengono la promozione nell’A2 femminile, Con Solforati si è portato a San Giovanni in Marignano, altro team femminile della Romagna, col quale sono approdati in A2.

Tisci è stato vice coach a Sassuolo (A2 femminile) e in questa stagione, dall’11 febbraio, è diventato viceallenatore ad Aragona, club agrigentino che milita in A2. Il neo coach di Volta ha anche ottenuto importanti successi a livello giovanile.

«Sono molto contento di andare in una società dove mi sono subito sentito a casa – afferma Tisci – . Volta è uno dei posti migliori per fare pallavolo, sono contento che mi sia stato affidato il ruolo di primo allenatore. Succedo a Solforati e Breviglieri che hanno fatto molto bene centrando le finali play off. Il compito che mi attende non è facile, però è molto stimolante. Allenerò un gruppo giovane. Alla base ci sarà tanto entusiasmo per lavorare sodo in palestra e migliorarsi. Ringrazio la società per l’opportunità che mi concede. Farò il possibile per ripagare la fiducia, non vedo l’ora di iniziare il mio lavoro».