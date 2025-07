Calciomercato dilettanti – Suzzara: colpi Falanca e Di Benedetto. Piccola Atene boom, c’è Buzzacchero

Mantova In Prima Categoria due acquisti per il Suzzara: Michele Falanca, la scorsa stagione tra San Lazzaro e Governolese e Andrea Di Benedetto ex Porto. Colpo in entrata per La Piccola Atene neopromossa in categoria con Daniele Buzzacchero: forte attaccante esterno, che in passato ha giocato con Porto, San Lazzaro e Union Team. L’ex portiere della Castellana Piolini è stato ingaggiato dal Pralboino. Lorenzo Botturi ex Colorno e Castiglione è nel mirino del Salsomaggiore. El Hamriti, ex Gonzaga giocherà a Cavezzo. In Seconda Categoria, torna a giocare nel Soave il difensore Junior. Oggi Fabiano Bettari, ex Montirone e in passato nelle categorie più prestigiose con la maglia dell’Asola, potrebbe dire di sì all’Acquanegra. Zafar Fassyh ex Sant’Egidio San Pio X approda alla Mantovana. In Eccellenza Femminile, dopo gli addii di Anna Vigani, Beatrice Clavario, Giulia Soncini e Alice Zamboni, è tempo di conferme al Mantova Women di patron Marzio Guernieri. Resteranno agli ordini di mister Gemelli 12 giocatrici: Giorgia Bertucco, Noemi Bissoli, Alessandra Catalano, Federica Giove, Marica Maffezzoli, Sabrina Malosto, Vittoria Pachera, Carol Savazzi, Sara Savazzi, Laura Seneci, Chantal Verzeletti e Benedetta Zorzi.