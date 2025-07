Calcio Eccellenza – Mercato Castellana, il mirino ora si sposta sulle quote

Castel Goffredo Dopo il subentro di Raineri ad Arioli alla guida tecnica della squadra e l’ufficialità di Corghi e Parisio, il mercato della Castellana vive una fase di attesa. Il ds Mirko Piacentini indica quali sono i prossimi obiettivi: «Di concerto con il dg Alessandro Novellini, stiamo lavorando per acquisire 2 o 3 giocatori, tutte quote. Vogliamo puntellare la rosa con una punta e un difensore, viste le partenze di Roversi, Crema, Piolini, Shimizu e Ndoci. Poi vedremo se investire su un altro profilo, sempre in quota, dipenderà dall’evoluzione del mercato e dalle opportunità che possono capitarci. In generale, dopo aver sistemato la questione allenatore, ci riteniamo soddisfatti con la rosa già a nostra disposizione».

L’unica incognita che rimane è il futuro di Denis Omorogieva. Il forte attaccante è al centro dell’interesse di alcuni club, come spiega il ds, tra questi forse la pista più calda è quella che porta a Villafranca. Ma se qualche settimana fa la sua partenza sembrava inevitabile, ora qualche speranza di trattenerlo c’è: «Sappiamo che Denis era ricercato anche da società di serie D, sebbene forse sia già tardi per un suo trasferimento a questo punto. Capiremo, con un colloquio in settimana, la sua disponibilità. In ogni caso, noi non vogliamo trattenere nessuno e asseconderemo la volontà del giocatore se deciderà di accasarsi altrove. Solo in tal caso ragioneremo su possibili sostituti. Se invece sceglierà di rimanere, saremo contenti di averlo in squadra e siamo sicuri che darà il suo contributo come sempre». Il ds smentisce infine le voci che vorrebbero il difensore Andrea Gentili tra gli obiettivi del team goffredese: «Si tratta di un profilo interessante che conosco bene perchè l’ho avuto a Castiglione. Noi però stiamo cercando delle quote, come detto. Il nostro obiettivo rimane il ringiovanimento della rosa».