Volley Serie A3 – Il girone del Gabbiano: due le novità

MANTOVA Il Gabbiano sarà regolarmente al via del campionato di Serie A3 2024-25. L’ok è arrivato dalla Commissione Ammissione ai Campionati della Lega Pallavolo Serie A, che ieri ha ufficializzato le 47 squadre distribuite nella varie categorie. Tutte sono risultate in possesso dei requisiti richiesti dal regolamento per l’iscrizione. L’elenco è stato inviato alla Federazione Italiana Pallavolo per la ratifica dell’ammissione ufficiale al prossimo campionato.

Come lo scorso anno, il Gabbiano è stato inserito nel Girone Bianco di Serie A3, composto da 10 club. I biancazzurri ritroveranno sul loro cammino 7 compagne di viaggio della scorsa stagione: Acqui Terme, Belluno, Brugherio, Cagliari, San Donà di Piave, Sarroch e Savigliano. Due le novità: la neopromossa Ancona; e San Giustino, che passa dal Girone Blu appunto a quello Bianco. Nel Blu sono state inserite: Campobasso, Castellana Grotte, Gioia Del Colle, Lagonegro, Lecce, Modica, Napoli, Ortona, Reggio Calabria, Sabaudia e Sorrento.

I calendari saranno resi noti giovedì 18 luglio nel corso dell’evento conclusivo del Volley Mercato.