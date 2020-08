Calco a 5 serie A – Mantova, ecco Marco Kuraja: “Mi manda Despotovic”

MANTOVA Il ds Cristiano Rondelli ha chiuso un altro affare, peraltro ampiamente annunciato: è ufficiale Marco Kuraja, laterale classe 1997 di origine croata; arriva dallo Square Dubrovnik, l’ex club guidato da mister Despotovic, che lo ha voluto fortemente. Giocatore polivalente, in grado di saltare l’avversario e arrivare con facilità al tiro, farà parte della colonia di giocatori croati che comporrà la colonna portante della squadra. «Sono felice che il mister abbia chiesto al Mantova di portarmi in Italia, per me sarà certamente un’esperienza fondamentale, cercherò di farmi trovare pronto e all’altezza della situazione». Kuraja è il quinto acquisto straniero della società biancorossa: prima di lui sono arrivati Savolainen, Solosi, due portieri, poi i connazionali Suton e Gaspar. E non finisce qui. La società è pronta a chiudere anche altri colpi (Hrkac e Morillo i nomi caldi).

Intanto è arrivato il via libera per lo svolgimento della prima giornata di campionato a Salsomaggiore Terme: si giocherà nel weekend del 10 ottobre con probabile diretta sulla Rai.