Grande successo di pubblico per il primo incontro suzzarese di TedX

SUZZARA Aspettative ampiamente rispettate anzi, superate abbondantemente e in positivo per coloro che hanno assistito al primo storico appuntamento di TedX a Suzzara. L’iniziativa, andata in scena all’interno del Teatro Politeama ha regalato a tutti i presenti un pomeriggio di totale abbattimento di limiti, barriere e preconcetti, a favore di una costante scoperta e riscoperta di sé stessi. Per dirla con le parole di Barbara Novellini: «Le opportunità sono sempre superiori ai rischi che corriamo». Spente le luci, il tutto ha preso il via: il conturbante futurismo, con lo show dell’arpa laser di Renato Giorgi, il saluto del sindaco Ivan Ongari e, quindi, il momento più atteso, i talk dei conferenzieri. Quindici minuti in cui ognuno dei presenti ha potuto misurarsi e confrontarsi con le straordinarie esperienze raccontate, oltre che dalla nota imprenditrice mantovana, anche da Giampaolo Armellin, Paolo De Gaspari, Filomena Tucci e Stefano Volpe; storie narrate a cuore aperto, fatte di successi e difficoltà, innovazioni e traguardi ancora da raggiungere, ma tutte legate dal filo rosso delle svariate declinazioni della parola espansione. Un lascito emotivo e motivazionale, è questo il gadget principale con il quale ci si è congedati all’uscita del Teatro Politeama, con ancora impresse negli occhi i profondi video targati TedX, le acrobatiche performance del pirotecnico ballerino Davide Vetere e le parole ascoltate; unico neo, qualche piccolo problema tecnico ma, volendo, possiamo dire che questo è il bello della diretta. Tanto che molti dei presenti si sono già chiesti quando potrà esserci un nuovo appuntamento di questo genere a Suzzara.

Federico Bonati