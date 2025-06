Canoa – Lega Navale al lavoro per la sistemazione del Centro Sparafucile

MANTOVA Ieri giornata di grandi lavori alla Lega Navale Italiana-Sezione di Mantova. Tutto il gruppo sportivo virgiliano – grandi e piccoli, atleti, allenatori e genitori – si è preso cura della propria sede, il Centro Canoa Sparafucile, con lavori di sistemazione e ristrutturazione, per farlo splendere in vista anche della gara regionale aperta del 6 luglio prossimo, organizzata proprio dalla Lega Navale di Mantova. Dopo la fatica, buon cibo, un po’ di riposo e divertimento; poi tutti via agli allenamenti, per prepararsi al meglio per le sfide di luglio.