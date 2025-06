Powerchair hockey – Venezia si conferma bestia “black”. Warriors, sfuma pure la Coppa Italia

LIGNANO SABBIADORO La finale della Coppa Italia 2025 ha riproposto la sfida tra le due formazioni che da anni dominano il powerchair hockey nazionale: Macron Warriors Sabbioneta e Black Lions Venezia. Un duello diventato ormai “el partido” per antonomasia, capace di regalare emozioni forti a ogni incrocio, e che ancora una volta ha mantenuto le promesse, offrendo uno spettacolo all’altezza della sua reputazione. Dopo il trionfo dei Warriors nella finale scudetto 2024 e la rivincita dei Black Lions nel 2025 al golden gol, la Coppa Italia si è chiusa con un nuovo successo veneziano: 5-4 il risultato finale, al termine di quaranta minuti combattuti senza tregua, giocati a viso aperto dal primo all’ultimo secondo. Un match dall’alto tasso agonistico, impreziosito da giocate spettacolari, continui ribaltamenti di fronte e – purtroppo – da un finale teso e nervoso, segnato da decisioni arbitrali controverse che hanno penalizzato i mantovani, costretti a chiudere in inferiorità numerica. Eppure i Macron Warriors, anche in tre, hanno trovato la forza per pareggiare, prima di cedere solo nel finale alla rete decisiva di Granzotto, capitano dei lagunari e autentico trascinatore. Un epilogo che lascia l’amaro in bocca, ma che esalta ancora una volta lo spirito di questo sport e l’intensità del duello tra due squadre che stanno scrivendo la storia della disciplina.