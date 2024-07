Canoa – Sara Vesentini chiude i Mondiali U23 con il settimo posto nel K2 500

Plovdiv (Bul) Sara Vesentini e Giada Rossetti (Timavo Monfalcone) hanno chiuso al settimo posto nella finale A del K2 500, al Mondiale Under 23 in Bulgaria. Titolo iridato per le australiane Kailey Harlen e Natalia Drobot (1:44.264). Le due azzurre hanno fatto registrare un crono di 1:47.805.

La talentuosa canoista virgiliana del Kcs Cremona Sport aveva come obiettivo, nella gara decisiva, quel podio che le era sfuggito di recente agli Europei di Bratislava. «Sembrerà strano ma siamo contente lo stesso – spiega Sara – Sapevamo dove potevamo migliorare rispetto a batteria e semifinale di ripescaggio, tanto che il nostro piano gara ha funzionato. Sino ai 300 metri finali eravamo attaccate alle prime. Negli ultimi 200 metri poi le altre si sono mostrate più forti e ci hanno staccato».