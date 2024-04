Nuovi alberi per la scuola di Breda grazie alla Pro Loco

BREDA (Sabbioneta) – Scuole di Breda sempre più verdi. Nei giorni scorsi, infatti, è stato concordato un importante intervento di piantumazione fra associazione Pro Loco, Consorzio Forestale Padano e Comune. Il parchetto verde che circonda il plesso sarà arricchito da diversi alberi donati dalla Pro Loco, come “contributo alla crescita sostenibile del territorio comunale”. L’idea è nata a margine della manifestazione di “Tractor Pulling”, che quest’anno tornerà per la terza volta a Sabbioneta sabato 20 luglio, in occasione della Fiera del Carmine.

L’innesto delle piante avverrà solo nel prossimo autunno. Se l’intervento fosse realizzato in queste settimane, infatti, i nuovi alberi rischierebbero di soffrire durante l’estate, quando la scuola è chiusa e nessuno potrebbe occuparsene dandogli un po’ d’acqua, in caso di necessità. L’unica pianta che verrà sistemata nei prossimi giorni è quella in vaso che è stata gentilmente donata da Gloria Gozzi, tirocinante presso la scuola, come contributo personale alla realizzazione del parco. In questo modo potranno essere coinvolti i bambini della materna, dando alla riqualificazione anche una valenza didattica.

Nei giorni scorsi è stato effettuato un sopralluogo a cui erano presenti la maestra Silvia Genovese, Claudio Calestani del Consorzio Forestale e l’arch. Nando Bertolini dell’Ufficio Tecnico comunale, per mettere nero su bianco le esigenze della scuola, le caratteristiche degli alberi e delle siepi, nonché le distanze dai confini, in modo da progettare al meglio l’intervento. Verrà messa a dimora una siepe sulla parte della recinzione che si affaccia sulla ex provinciale, in sostituzione del telo provvisorio di chiusura oggi presente; le piante saranno posizionate in modo da consentire le attività di gioco e saranno tutte diverse per colore, odore e fogliame, in modo che i bambini possano imparare a riconoscerle.

«Quando gli eventi generano collaborazioni di questo tipo, che hanno un risvolto positivo per il futuro della comunità – afferma il presidente della Pro Loco Kevin Sarzi Amadè -, è ancora più bello impegnarsi per la nostra città». «Questo progetto – aggiunge il sindaco Marco Pasquali – darà modo ai bimbi della materna di apprendere tante cose nuove sugli alberi, garantendo alla scuola della frazione, che ospita anche la sede della Protezione Civile, di avere un futuro ricco di vegetazione, non messa a caso, ma organizzata e ragionata. Un bel risultato, di cui vedremo i frutti nel prossimo autunno e per il quale va a tutti il ringraziamento del Comune».

Un’operazione analoga riguarderà l’edificio scolastico di Piazza d’Armi, da dove sono state rimosse le piante ammalorate. In questo caso, però, la ripiantumazione dovrà essere coordinata dalla Soprintendenza.