Canoa – Sara Vesentini in finale agli Europei U23 con il K4 500

Pitesti (Romania) Finale conquistata per un soffio dal K4 500 agli Europei Under 23. Sara Vesentini (in foto), ex Canottieri Mincio oggi in forza al Kcs Cremona Sport, insieme a Giulia Bentivoglio e Giada Rossetti (Fiamme Azzurre) e Giorgia Lacalamita (Marina Militare) ha centrato l’accesso all’ultimo atto, in programma oggi alle 17.05. Il quartetto azzurro ha chiuso al terzo posto la semifinale di ripescaggio con il tempo di 1’39’’816, alle spalle di Polonia e Serbia, precedendo di poco la Romania (1’40’’973). Nella batteria di giovedì le italiane erano giunte quarte in 1’44’’475. La finale era uno degli obiettivi principali di Sara Vesentini, che ora punta insieme alle compagne a centrare il podio e a conquistare una medaglia. Le avversarie saranno di alto livello: Serbia, Ungheria, Repubblica Ceca, Slovacchia, Spagna, Germania, Ucraina e Polonia.