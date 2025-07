Stefano Spallanzani è il nuovo presidente del Lions Club Mantova Host. La cerimonia del passaggio del martelletto, simbolo della presidenza, da parte di Natalino Affini, che ha guidato il sodalizio negli ultimi due anni, è andata in scena al Tesoro di Rivalta sul Mincio in una serata che ha visto la partecipazione anche del club satellite Mantova Rinascimento. L’anno sociale appena iniziato verrà caratterizzato dalla celebrazione del settantesimo anniversario dell’omologazione del Mantova Host, il club che per primo ha portato il lionismo in provincia di Mantova.