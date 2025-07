Canoa – Tornano le gare a Sparafucile con velocità, Sup e Trofeo Coni. La Lega Navale schiera 18 atleti

Mantova Tutto pronto a Sparafucile per la gara regionale riservata alle categorie Ragazzi, Junior, U23, Senior e Master sui 500. Spazio anche alla paracanoa 500 m, al Sup promozionale Allievi e Cadetti 200 m, al Canoagiovani 2000 m/200m e alla fase regionale del Trofeo Coni 2025. La squadra vincitrice disputerà la finale nazionale in Friuli. Una giornata interessante, densa di prove soprattutto per i giovanissimi organizzata dalla Lega Navale Italiana-sezione di Mantova. Saranno presenti 17 società e 198 atleti. Si comincia alle ore 10 e il termine è fissato per le ore 18. La squadra della Lega Navale di Mantova sarà al via con ben 18 ragazzi. Ospiti d’onore Antonio Rossi, vice presidente Fick e attualmente reggente a seguito dell’elezione di Buonfiglio alla presidenza Coni, il sindaco Mattia Palazzi, Oreste Perri già ct della nazionale e consigliere del presidente Buonfiglio negli ultimi anni, Tiziana Pikler delegato provinciale Coni, Maurizio Lenuzza presidente CR Lombardia Fick e Andrea Comini presidente della Lega Navale Italiana-Sezione di Mantova. Le competizioni di canoa tornano così ad animare il Lago Inferiore di Mantova dopo l’ultima gara del 2019. Il Centro Sparafucile torna ad essere vivo e grande protagonista nella canoa agonistica. Dal prossimo anno saranno organizzate anche competizioni nazionali e raduni per categoria, grazie alla presenza della foresteria.