Basket A2 femminile – MantovAgricoltura sconfitto a Treviso e fuori dai play off

Treviso Semaforo rosso per il MantovAgricoltura, che non riesce ad espugnare Treviso ed esce così dalla griglia dei play off. Anche quest’anno non ce l’ha fatta a superare il primo scoglio della post season. E’ la Martina ad avere la meglio dopo 40 minuti combattuti sul 59 a 55: 2-0 nella serie e va in semifinale.

La partita. Le sangiorgine mettono a referto subito 6 punti, poi subiscono un parziale di 0-8. Si sblocca Orazzo da 3, mentre D’Angelo, dall’altra parte, segna il suo sesto punto personale per l’11-9. Le percentuali della Martina continuano ad essere positive, ma il MantovAgricoltura risponde colpo su colpo e chiude il primo quarto sotto di uno (16-15). Un canestro dalla media di Bottazzi inaugura il secondo periodo e concede il nuovo vantaggio alle sangiorgine, ma le venete restano in agguato e segnano 6 punti in fila per il 22 a 17. Fietta suona la carica e ricuce fino al -3, mentre sotto le plance lo sforzo difensivo di Dell’Olio è importante per provare a ridurre al minimo le lunghe leve di Egwoh (chiuderà la serata con 6 punti contro i 14 di gara-1). L’imprecisione al tiro penalizza però le biancorosse, che non riescono a dare la zampata definitiva: ogni volta che provano ad avvicinarsi, le casacche neroarancio respingono l’assalto. Si va così all’intervallo lungo con un possesso pieno di vantaggio per Treviso, 30 a 27.

Nel terzo quarto, il MantovAgricoltura cerca di limitare i terminali offensivi avversari, Treviso riesce però ad arrivare nuovamente a +7. San Giorgio torna in scia con il duo Orazzo-Dell’Olio (36-34), mentre anche le percentuali al tiro delle trevigiane si abbassano. Il canestro sembra però stregato e non premia a dovere lo sforzo delle biancorosse, che continuano a rimanere in svantaggio, ma non demordono. Cremona e Orazzo firmano il -4, trasformato in -2 da Fietta a 20 secondi dalla sirena. Allo scadere, però, Zagni trova la bomba che rimette 5 punti tra le due squadre (46-41) all’alba dell’ultimo quarto. Il MantovAgricoltura stringe le maglie difensive grazie ad una tattica puntuale, mentre dall’altra parte del campo segna punti importanti e a 6’40 dalla fine torna in vantaggio con il gioco 2+1 di Orazzo: 48 a 50. Treviso non fa una piega, si riporta avanti con Vespignani e Da Pozzo e spinge sull’acceleratore, mentre le mantovane vanno in difficoltà e non riescono a convertire un paio di possessi offensivi. Cento secondi allo scadere e Dell’Olio infila la tripla del -1 (56-55), caricando le speranze delle virgiliane. Ma i successivi errori al tiro e tre liberi di Treviso costringono alla resa il San Giorgio, che ci prova fino all’ultimo istante, ma deve alzare bandiera bianca sul 59 a 55.

Si chiude così una stagione indubbiamente ricca di emozioni, tra alti e bassi, per il Basket 2000 San Giorgio, che saluta con un pizzico di rammarico. Resta il quarto posto in regular season a certificare l’annata migliore da quando gioca in A2, ma i play off rimangono un tabù.