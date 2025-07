Successo per la sfilata di beneficenza in favore dell’orfanotrofio in Kenya

BORETTO Applausi e tanti complimenti per la sesta edizione della sfilata in favore di “Children Center Mayungu”. Anche quest’anno Erika Scatigna, titolare del salone “Miss Me by Erika” a Viadana, insieme all’ormai consolidato staff, ha organizzato una serata di raccolta fondi per garantire un futuro all’orfanotrofio in Kenya che da circa diciassette anni è diventato una importante realtà per una zona particolarmente bisognosa. L’associazione di volontariato in questione da vent’anni prosegue la sua attività grazie all’impegno di donne generose che la gestiscono: Maria Grazia Buonamici, Erika Scatigna, Olivia Casali e Maria Luisa Travaglia. Oltre a loro naturalmente sono tanti i volontari, come Ilaria Danini, Gennaro Falace, Melissa, Serena, Lisa, Nathan, Davide e Cigno che si rendono disponibili alla realizzazione delle attività, come appunto la sfilata che si è svolta presso la piscina “Komodo” di Boretto. Nell’ampio giardino della struttura ha sede anche il frequentatissimo “Al Beach”, locale gestito da Gloria Malagoli, colonna portante dell’organizzazione di volontariato, che si è prodigata per la realizzazione dello show, interagendo anche con ironia e simpatia con i presentatori durante lo spettacolo. La serata era patrocinata anche dall’Istituto Scolastico “Sanfelice” di Viadana e da “Radio Circuito 29”, i cui speaker si sono occupati della conduzione. In passerella si sono alternati moltissime modelle e modelli che, una volta acconciati dallo staff di “Miss Me” e da Piero Carfagna di “Look Company”, hanno indossato i capi di numerosi negozi del circondario: Papaveri e Papere, Plastic, Square, Il Cassetto delle Idee, Dream, Intimamente da Paola. Anche alcuni cani, toelettati dai responsabili del pet salon “Miss Groomer”, hanno calcato la passerella opportunamente arricchita dalle piante dei vivai Corradini e dai palloncini di “Mja Party”. La serata è stata allietata da tre intermezzi musicali pensati dalla “Urban Dance Studio”, le cui insegnanti hanno fatto esibire con fantasiose coreografie dei giovanissimi ballerini su brani Hip Hop. Alla console ha seguito tutto il palinsesto Dj Okram. Nonostante le alte temperature la serata è stata molto partecipata e ha entusiasmato i presenti che si sono prodigati in apprezzamenti e, soprattutto, in generose donazioni per le quali tutti i responsabili di “Children Center Mayungu” hanno voluto ringraziare dando già appuntamento alla prossima edizione.

Dario Anzola