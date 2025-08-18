Ciclismo – Busca sfiora il podio a Villafranca, Ludovico Affini chiude nella Top 10

Villafranca (Vr) Il lungo fine settimana agonistico di Ferragosto per il ciclismo giovanile mantovano si è chiuso ieri con altri piazzamenti nella top ten. A Villafranca (Vr) si è conclusa la due giorni del Trofeo Ekoi Body Energie, allestito dalla società omonima, e che ha visto protagonisti sabato i Giovanissimi e ieri gli Esordienti e gli Allievi. L’evento ha richiamato un gran numero di partecipanti e appassionati, confermando il successo organizzativo e l’interesse crescente per il ciclismo giovanile. Al mattino lo spettacolo è stato assicurato dagli Esordienti del 1° e del 2° anno e per i colori virgiliani a conquistare il risultato più brillante è stato Giovanni Busca del Mazzano.

Il giovane atleta cavrianese, come avvenuto ad Engazzà di Salizzole (Vr), nella festività di Ferragosto, ha sfiorato il podio classificandosi al 4° posto.

Un risultato frutto di una convincente prestazione, che va ad allungare la lista dei piazzamenti di rilievo collezionati in questa fase della stagione.

Nona piazza per l’allievo Ludovico Affini del Mincio Chiese; anche per l’atleta di Buscoldo si è trattato di una sorta di bis, visto che sempre ad Engazzà di Salizzole (Vr), nella giornata di Ferragosto, ha ottenuto il medesimo risultato. Anche per lui questa fase della stagione si sta rivelando particolarmente propizia, con risultati importanti e una crescita costante che confermano l’ottimo stato di forma. Il lavoro svolto nei mesi precedenti sta finalmente dando i suoi frutti, alimentando entusiasmo e fiducia in vista dei prossimi appuntamenti.

Ora l’attenzione si concentra sull’imminente avventura internazionale in… “rosa”: è infatti iniziato ufficialmente il conto alla rovescia per la partecipazione di Maria Acuti del Biesse Carrera ai Campionati Mondiali su pista. La giovane campionessa di Ostiglia partirà giovedì insieme alle atlete e agli atleti convocati per vestire la maglia azzurra per questo prestigioso evento. La destinazione sarà Apeldoorn, nei Paesi Bassi, dove si sfideranno i migliori giovani interpreti della disciplina a livello mondiale.

Paolo Biondo