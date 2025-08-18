Ciclismo – Corso di formazione per giudici di gara, iscrizioni aperte sino al 20 settembre

Mantova Nel mondo del ciclismo ci sono ruoli che per le proprie caratteristiche spesso sono costretti a restare fuori dai riflettori, ma rivestono un ruolo importante. Tra questi sicuramente vi sono i giudici di gara; persone appassionate del ciclismo che hanno il compito di gestire sul piano del rispetto delle regole i vari momenti di una competizione. Il Consiglio nazionale Giudici di gara dell’Fci, nell’intento di ampliare il numero di persone che possono diventare giudici di gara, ha promosso un corso di formazione. Un percorso formativo che prevede: 26 ore di lezioni online a cura degli esperti del Cngg; almeno un incontro in presenza che sarà coordinato dai responsabili del Consiglio regionale Giudici di gara e una prova d’esame scritta e orale in presenza nel mese di gennaio 2026. Per i candidati che supereranno l’esame e diverranno giudici di gara regionali, sarà previsto un periodo di affiancamento e tutoraggio con giudici esperti. Le iscrizioni resteranno aperte sino al 20 settembre. Info: Ilenia Menini (347/ 9810204). (b)