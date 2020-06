Dalla Dalmazia con l’auto piena di arnesi da scasso: denunciati due giovani

SAN GIORGIO BIGARELLO Non si abbassa la guardia dei carabinieri per contrastare i reati contro il patrimonio. Nel corso del fine settimana, nel comune di San Giorgio Bigarello, durante un posto di controllo è balzata agli occhi dei militari della locale Stazione la manovra elusiva di una macchina di piccola cilindrata che ha cercato invano di evitare il controllo. I due occupanti, 29 e 22 anni, nati in Italia ma di origini riconducibili ai paesi della Dalmazia, una volta fermati dai carabinieri, hanno sin da subito assunto un atteggiamento nervoso e preoccupato. Avuto l’esito delle banche dati delle forze di polizia, da cui emergeva che i due giovani hanno numerosissimi precedenti per furti, si è deciso di perquisire l’autovettura rinvenendo un piede di porco, un piccone, un cacciavite, due forbici da elettricista e guanti da lavoro. Dopo aver verificato che i due non risultano svolgere alcuna attività lavorativa, sono stati denunciati alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Mantova per possesso ingiustificato di arnesi atto allo scasso.