Ciclismo dilettanti – Sparata di Dovesi al “Mantovani”. Godizzi campione provinciale U23

CASTEL D’ARIO Il trevigiano Manuel Dovesi (Goodshop Yoyogurt) e il mantovano Andrea Godizzi (Sissio Team) sono stati i grandi protagonisti del 37° Memorial Vincenzo Mantovani, andato in scena ieri sulle strade di Castel d’Ario, regalando spettacolo e contenuti tecnici di alto livello. Dovesi ha firmato l’impresa di giornata con un assolo deciso e irresistibile: l’attacco a otto chilometri dal traguardo ha colto di sorpresa il gruppo e si è trasformato in una cavalcata vincente, conclusa a braccia alzate. Alle sue spalle si sono classificati Diego Parmigiani (Overall Tre Colli), secondo, e Simone Gardani (Beltrami Tsa), terzo. Per Godizzi, invece, il settimo posto finale è valso il titolo di campione provinciale mantovano under 23, a coronamento di una prova generosa e sempre nelle posizioni che contano. La gara, organizzata dall’Uc Ceresarese in collaborazione con Moa Sport Nalini, guidata da Claudio Mantovani, fratello del compianto Vincenzo, ha centrato in pieno l’obiettivo, richiamando pubblico e addetti ai lavori. Fondamentale anche il supporto della Pro Loco di Castel d’Ario, del Comune e del Comitato provinciale Fci. Oltre 140 atleti si sono presentati al via, dando vita fin dalle prime battute a una corsa vivace e combattuta. Tra i presenti anche volti illustri del ciclismo come l’ex ct della nazionale Daniele Bennati e Luigi Roncaglia, compagno di squadra di Mantovani ai tempi della nazionale, omaggiato con una foto del quartetto olimpico di Tokyo 1964. Presente anche il presidente Fci Lombardia Stefano Pedrinazzi, il consigliere regionale Adriano Roverselli insieme ai vertici provinciali guidati da Fausto Armanini. Prima del via, toccante il momento dedicato al ricordo di Vincenzo Mantovani, con la deposizione di un mazzo di fiori sulla sua tomba e la consegna simbolica a Claudio di un paio di calzoncini appartenuti al fratello ai tempi dell’Excelsior.

In gara, dopo circa cinquanta dei 144 chilometri complessivi, si è formato un drappello di undici corridori, poi ridottosi progressivamente, con Godizzi tra i più attivi. Il gruppo ha però ricucito lo strappo a 16 chilometri dall’arrivo, preparando il terreno al colpo decisivo. E a due giri dal termine è arrivata la stoccata vincente: Dovesi ha cambiato ritmo, ha preso margine e non si è più voltato, andando a conquistare un successo netto e meritato.