Pallavolo serie A2 f Pool Salvezza – L’Epiù Casalmaggiore piega Altino per 3-0 e ottiene la salvezza!

Viadana Al PalaFarina l’Epiù Casalmaggiore supera Altino 3-0 (26-24, 25-19, 29-27) e grazie alla vittoria da tre punti nell’ultima giornata della pool salvezza si salva e resta in A2. Dopo una battaglia durata un ora e tre quarti, Costagli e compagne salgono a 26 punti, uno in più di Club Italia che vince in quattro set a Modena e fa compagnia alle modenesi e Concorezzo nel prossimo nuovo campionato di A3. Con Altino, primo in classifica e certo della permanenza nella categoria, è stata partita vera e alla fine le rosa hanno potuto fare festa e condividerla con i loro tifosi dopo un anno sofferto, iniziato male ma finito in crescendo nel momento decisivo. Come recita il tabellino, la giovane ma talentuosa formazione abruzzese ha impegnato a fondo le rosa che nel primo e nel terzo set hanno dovuto far ricorso ai vantaggi e nel finale rintuzzare l’ultimo tentativo delle ospiti. Sul 23-19 per Casalmaggiore sembrava che la partita fosse finita, ma Altino è arrivata ad avere due palle set per mandare la partita al quarto. Se un muro di Dumancic aveva chiuso il primo parziale, ci ha pensato il capitano Chiara Costagli a far scoppiare la festa al PalaFarina, mettendo a terra il punto del 29-27. In generale Casalmaggiore è sempre stata sul pezzo e alla fine giustamente il premio di Mvp della partita è andato alla squadra. Vasquez e Costagli sugli scudi in attacco come Ravarini fino al momento in cui nel secondo set ha dovuto essere sostituita da Rastelli per un infortunio al ginocchio. Ma menzione particolare anche alla prova in cabina di regia di Pasquino e in difesa del libero Faraone. Queste le parole a fine gara del capitano Chiara Costagli: “Salvarsi nel nostro palazzetto è stata un’emozione incredibile e devo dire salvezza meritata, anche se è stata difficile e arrivata dopo alti e bassi. Mi spiace per l’infortunio di Ravarini e le faccio un grandissimo in bocca al lupo. Ringrazio il presidente Giovanni Ghini per il supporto che ci ha dato sempre. E poi naturalmente lo staff tecnico e quello medico e i nostri tifosi. Ci hanno seguito in tutti i palazzetti anche nei momenti di difficoltà. Grazie a tutti”. E’ il momento di festeggiare, ma anche di pensare ad un futuro magari più tranquillo dopo due sofferte salvezze.

Sergio Martini

E’ PIU’ CASALMAGGIORE-TENAGLIA ABRUZZO ALTINO VOLLEY: 3-0 (26-24, 25-19, 29-27)

E’più: Pasquino 6, Ravarini 7, Nwokoye 9, Dumancic 8, Costagli (K) 13, Vazquez 15, Faraone (L), Nosella 1, Morandi, Rastelli 3. Non entrate: Mattioli, Neri, Stafoggia, Kovalcikova (L). All. Cuello-Beccari

Altino: Passaro, Siakretava 11, Polesello 8, Marchesini 7, Trampus 8, Murmann 7, Tesi (L), Fini (L), Bagnoli 2, Ndoye 4, Sassolini (K), Monaco 2. Non entrate: Kone, Farelli. All. Soffici

Durata set: 33′, 32′, 36′. Tot: 101′

Spettatori: 420

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