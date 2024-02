Ciclismo giovanile – Tre giorni di ritiro collegiale in città per le squadre del Mincio Chiese

Ceresara La nuova stagione agonistica entra nel vivo per gli atleti del Mincio Chiese. Il team del presidente Guido Morelli ha organizzato una tre giorni di ritiro collegiale a Mantova nell’accogliente contesto della Foresteria del Centro Sportivo di Campo Canoa per gli atleti delle formazioni Esordienti e Allievi. Dal 10 al 12 febbraio i portacolori della società gialloblù, seguiti dai rispettivi tecnici, Marco e Giuseppe Bertoletti per gli Allievi, Paolo Armanini e Stefano Battisti per gli Esordienti, alterneranno le sedute di allenamento in bicicletta ad un programma di eventi che avrà come focus i ragazzi e lo sport. Il primo dei tre pomeriggi sarà dedicato alla manutenzione della bicicletta, grazie al supporto dei tecnici di Ciclofficina Errante. Nella mattina di domenica 11 ci sarà un momento di confronto con l’esperta Guendalina Brizzolari per introdurre il ruolo della forza mentale nel ciclismo. Lunedì 12 salirà in cattedra Alessia Guidi per approfondire il tema della giusta alimentazione per il ciclismo. I dirigenti del Mincio Chiese, per la realizzazione di questo progetto, ringraziano i propri staff tecnici e il Comune di Mantova per la collaborazione.