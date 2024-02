Calcio 2a Categoria – Medolese con il vento in poppa e due new entry: Giacomini ds e Lasagna (ex Asola) tra i pali

Medole Il girone di ritorno della Medolese è iniziato alla grande. La squadra guidata da Patrick Manzini ha, infatti, conquistato 10 punti in quattro partite, frutto di tre successi e un pareggio. Con i suoi 28 punti, si è allontanata dalla zona rosa di classifica e ha agganciato il trenino delle squadre in lotta per i play off. Domenica ha battuto la Voltese e nel prossimo turno è attesa dallo scontro diretto col Buscoldo. «Il successo in casa del Curtatone nella prima gara dell’anno – sottolinea il presidente Massimiliano Scutari – ha dato enorme fiducia ai ragazzi per le successive partite, nelle quali hanno dimostrato il loro reale valore. Domenica, pur con qualche difficoltà, la squadra ha battuto la Voltese dando un seguito alla striscia di risultati. Con una bella prova di carattere di tutti i ragazzi, ma vorrei sottolineare quella del portiere Contrini». «Domenica a Buscodo ci aspetta una gara complicata – conclude il massimo dirigente – faremo del nostro meglio per allungare la serie dei risultati positivi».

La società, nel frattempo, annuncia che Nicola Giacomini è il nuovo diesse al posto di Paolo Porrini, che rimane comunque nel club. E ha tesserato il portiere Davide Lasagna, che si era svincolato dall’Asola.

Ben altro umore serpeggia nella vicina Volta Mantovana, sponda Pol. Voltese. Due sconfitte consecutive, l’ultima appunto a Medole, l’hanno fatta precipitare in zona play out. Nella giornata di ieri si erano diffuse voci di un possibile cambio di allenatore, smentite però dalla società. «Andiamo avanti con Bontempo, anche se il momento è difficile». Lo stesso Bontempo sembra aver scacciato i propositi di farsi da parte. «Non abbandono la nave – ha detto – speriamo cambi il vento in termini di risultati».