Ciclismo – “Il giallo del Tour” di Beppe Conti domani a Bozzolo

Bozzolo “Il giallo del Tour” (nella foto il vincitore 2023 Vingegaard) è il nuovo libro a firma di Beppe Conti. Verrà presentato dal noto giornalista Rai domani a partire dalle ore 21 nella sala civica di Bozzolo, in Piazza Europa. L’evento è promosso e coordinato dal Gs Avis Bozzolo con la collaborazione del Comune, della Biblioteca e del Comitato provinciale Fci. Al fianco dell’autore offriranno molti spunti d’interesse sportivi ed umani, riportati nel libro e non solo, anche il giornalista Alessandro Freschi; l’ex campione delle due ruote Ercole Gualazzini, che ai suoi tempi è stato pure gregario di personaggi del calibro di Felice Gimondi e di Roger De Vlaeminch; e il collezionista Paolo Gandolfi. La serata sarà aperta dagli interventi del sindaco di Bozzolo, l’onorevole Giuseppe Torchio, ed il presidente del Comitato provinciale Fci, Fausto Armanini. Previsti tra il pubblico anche altri ex professionisti e personaggi di spicco del mondo del ciclismo nazionale e locale. (bio)