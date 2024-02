Calcio Prima Categoria – Tenedini: “Sere, attenta alla Rapid”

RONCOFERRARO Torna a correre la Serenissima che, dopo lo stop a Villimpenta, ha regolato la Pavonese con la zampata vincente di Cristian Mazzocchi, che tocca finalmente la doppia cifra. «E’ stata una gara difficile – ammette mister Matteo Tenedini – . Nel primo tempo abbiamo fatto meglio noi, mentre nella ripresa hanno fatto qualcosa di più i bresciani. Se l’avessero pareggiata, non avrebbero rubato niente, ma del resto questo è il calcio: noi arrivavamo da due partite nelle quali avevamo raccolto un punto, pur meritando di più». «Domenica potevamo raddoppiare ma non ci siamo riusciti – prosegue Tenedini – abbiamo saputo soffrire. Domenica giocheremo con la Rapid United. Lo 0-0 col Psg dimostra che ogni partita è insidiosa, specie con chi deve salvarsi – osserva -, per questo dovremo mantenere alta la concentrazione. Ogni partita è a sé e le insidie sono dietro l’angolo». «Sono contento dell’andamento della squadra – conclude -. Abbiamo raggiunto la Verolese, ma c’è pure la Poggese, che ha una rosa fortissima».