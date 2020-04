Virgilio d’oro al Poma, il centrodestra bacchetta Palazzi

MANTOVA Il centrodestra attacca il primo cittadino sulla proposta del Virgilio d’oro al Poma. Che il sindaco Palazzi sia in permanente campagna elettorale è dimostrato da tutto ciò che dice, che scrive e che fa scrivere.

Particolarmente attiva è qualche penna PD che scrive ad ogni piè sospinto a nome di una sinistra coalizione di sinistra.

Vergognoso è il continuo dire da parte di Palazzi che non è in campagna elettorale, quando invece si ripercorre in perfetto stile di un comunismo che pensavamo sorpassato, il rovesciamento di ogni verità provata.

Non è stato il centrodestra a metterlo alla berlina per il suo disinteresse a ciò che di miracoloso e professionale accadeva ed accade al Poma.

Sono stati i medici stessi, nei social, nei post e nei filmati di Facebook a denunciarne il disinteresse ed il menefreghismo.

Imbarazzante è comunque il suo postumo comunicato a sostegno del primario dell’ospedale, che a nome di tutta la sua equipe ne aveva lamentato il disinteresse, così come imbarazzante è pure il cabaret offerto alla città con il proporre il Virgilio d’oro all’ospedale, da parte di un Sindaco che MAI lo ha visitato in cinque anni e che MAI ha speso una mezza parola di lode.

Il Virgilio d’oro a dicembre lo attribuirà chi sarà Sindaco.

Per questo continuiamo a sostenere il candidato sindaco Stefano Rossi che con coraggio denuncia questi atteggiamenti, con l’intento di aiutare i mantovani a non restare vittime della propaganda di sinistra , qui ancor di più fuori luogo.