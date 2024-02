Calcio Promozione – Cobelli: “Marmi sfortunato con l’Ome. Ma partite così vanno chiuse prima”

MARMIROLO Un’occasione persa: difficile descrivere in altro modo il pareggio ottenuto domenica scorsa con la pericolante Sportiva Ome. Quinto risultato utile di fila, certamente, ma ha il sapore amaro di due punti gettati al vento. Eppure il match con i bresciani si era messo subito in discesa, grazie alla rete di Cinti. A 10’ dalla fine il pari beffa. «Abbiamo disputato una buona partita – afferma mister Alessandro Cobelli – . Peccato non averla vinta perché, per 60 minuti, siamo riusciti a controllarla, giocando un buon calcio. Penso che, se avessimo raddoppiato, non avremmo rubato niente. Purtroppo avevamo qualche acciaccato come Cipriani, Thai Ba e Rigon, e questo ha influenzato l’ultima mezz’ora in cui abbiamo faticato e subito il pari». «L’unica occasione che gli abbiamo concesso – prosegue l’allenatore – l’hanno trasformata in gol. Il guardalinee aveva segnalato un fuorigioco, ma l’arbitro non lo ha ascoltato. Non voglio fare polemiche, per questo ci tengo comunque a fare un plauso ai ragazzi perché sono stati bravissimi e hanno dato tutto». Esordio in maglia neroverde per il giovane Lamine Savane, scuola Inter e classe 2004, che ha disputato gli ultimi 13’: «Veniva da un’operazione al crociato – spiega il tecnico – . E’ fermo da un anno e gli serve tempo, può essere un buon innesto in prospettiva futura». Sabato l’anticipo con il Cellatica, seconda forza del campionato. «Hanno il miglior attacco e per noi sarà una gara durissima – ammette Cobelli -. Dobbiamo pensare a fare punti negli scontri diretti per la salvezza. Però, come con la Vighenzi, proveremo a fare risultato, sapendo già di partire sfavoriti. Nel calcio, comunque, mai dire mai. In questo momento, il nostro unico obiettivo deve essere la salvezza». A livello di formazione non dovrebbero essere della partita Rigon, Cipriani e Dentale perché infortunati, mentre si spera di recuperare in extremis Patrick Thai Ba.