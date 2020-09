Ciclismo – Leali sfiora la vittoria a Bolzano

MANTOVA Una vittoria, vari piazzamenti da podio e da top ten; questo il bilancio della domenica del ciclismo giovanile mantovano. Ad un passo dal gradino più alto del podio è giunto ieri a Bolzano Stefano Leali. L’allievo del Mincio Chiese sino alla fine ha dato vita ad un entusiasmante testa a testa con Lorenzo Cazzaniga del team Forti e Veloci che nel finale lo ha battuto per una manciata di secondi. Nella medesima competizione si è messo in luce anche il compagno di squadra Marco Dalla Benetta che si è piazzato al 9° posto. A Treviglio (Bg) gli esordienti del Mincio Chiese hanno confermato il buon momento grazie a Damiano Lavelli che ha conquistato, nella gara riservata ai secondo anno, il 4° posto. Il quadro della giornata si completa con i giovanissimi che erano impegnati a Monselice (Pd), quelli dello Sporteven, e a Boario (Bs) quelli del Mincio Chiese e del Ciclo Club 77. Sulle strade padovane ad esultare per la vittoria è stata Maria Acuti che dopo un esaltante testa a testa ha battuto la figlia di Ballan. Sempre per il sodalizio reverese del presidente Gianluca Boselli sono da segnalare il 3° posto di Elisa Traldi, il 4° di Matilde Buganza es Emma Traldi e il 10° di Ryan Sermidi. Nella cittadina bresciana, invece, i migliori piazzamenti sono giunti dai baby del Mincio Chiese: due piazze d’onore con Federico Rezzaghi e Beatrice Costa, il 3° posto con Nicolò Belli e Gabriele Salardi, il 4° con Mattia Fioretti, il 5° con Gianfilippo Ghidini e il sesto con Lorenzo Atti, Federico Maioli e Gabriele Decò.