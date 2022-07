Ciclismo – Lo Juniores Leali quarto a Faenza. Baby virgiliani in luce a Reggiolo

MANTOVA Ancora una domenica di piazzamenti per gli atleti mantovani che vestono le maglie di formazioni di altre province. Tra gli Juniores, ad Errano di Faenza (Ra) in occasione del Gp Moreno Motor Company, test sulla distanza di 109 km con salite del 12%.

Al termine di una fuga a tredici Stefano Leali del team Giorgi ha sfiorato il podio classificandosi 4° dopo essersi aggiudicato il Gpm. Oltre a lui si è pure distinto il compagno di squadra Angelo Monister che ha concluso ottenendo il 6° posto. Per quel che concerne i Giovanissimi ieri a Reggiolo (Re), in occasione del 19° Trofeo Comune di Reggiolo, organizzato dalla Reggiolese del presidente Daniele Folloni, i mantovani Thomas Gorini e Pietro Scaravelli si sono piazzati rispettivamente secondo nella G2 e sesto nella G1.