Calcio dilettanti – Amichevoli e test, prove tecniche di normalità

MANTOVA Prove tecniche di normalità: le squadre mantovane cercano di riprendere, per quanto possibile, la normale attività, con qualche amichevole o allenamento congiunto. Vediamo la situazione. In Eccellenza riprenderà da lunedì il Castiglione, mentre la Governolese di Ciccio Graziani ha condotto un allenamento congiunto a ranghi contrapposti con la Juniores Regionale A di mister Rossato. L’incontro si è disputato a Governolo, rispettando tassativamente la prescrizione di non usare gli spogliatoi. Ancora allenamenti singoli, invece, per il San Lazzaro.

In Promozione l’Asola si sta allenando regolarmente e sta utilizzando gli spogliatoi degli impianti a lei assegnati in convenzione. Ieri la compagine di mister Lamberto Tavelli ha disputato un’amichevole con la Juniores regionale. La prossima settimana allenamento martedì, mercoledì e venerdì. Assente da alcuni giorni Andrea Favagrossa per un leggero risentimento muscolare.

Lo Sporting Club ha iniziato ad allenarsi venerdì scorso, non utilizza gli spogliatoi in quel di Goito e Cerlongo. Ieri la formazione di mister Alessandro Novellini ha disputato un’amichevole a porte chiuse a Peschiera contro la locale formazione di Seconda Categoria veneta, terminata 3-2. Reti di Ekuban e Beretta, inframezzate da un’autorete dei padroni di casa. Non è stata l’unica formazione ad “emigrare” in Veneto: nella regione confinante, infatti, è possibile effettuare liberamente gli allenamenti, usando gli spogliatoi. Una linea dunque più morbida rispetto a ciò che è stato stabilito in Lombardia. Come i goitesi, anche la Castellana ha effettuato una seduta di allenamento in terra veneta, fuori causa gli acciaccati Mironi e Gabrieli, che avranno bisogno ancora di un po’ di tempo per recuperare.

Il Casalromano, infine, non ha effettuato amichevoli ma si sta allenando regolarmente, osservando la prescrizione di non utilizzare gli spogliatoi.