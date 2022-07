Ciclismo – Marzocchi terzo a Casaloldo. Godizzi secondo a Castelnuovo

MANTOVA Spettacolo doveva essere e spettacolo di alto livello tecnico è stato.

La domenica agonistica proposta dal Pedale Castelnovese sulle strade dell’Alto Mantovano ha riservato non poche emozioni agli appassionati del ciclismo giovanile.

Merito di tutto questo è da riconoscere all’ottima macchina organizzativa predisposta sia per la gara di Casaloldo, un centinaio di Esordienti, sia per quella di Castelnuovo Asolano, un’ottantina di Allievi, dai dirigenti del team presieduto da Renato Moreni.

Al mattino, in occasione del Trofeo Amici Ciclismo Casaloldo, ad esibirsi sono stagli gli atleti di 13 e 14 anni; questi si sono misurati su un circuito di 5,300 km che è stato percorso più volte in relazione all’età anagrafica dei concorrenti. Le prime emozioni le hanno proposte i circa sessanta Esordienti del primo anno che hanno gestito con grande intelligenza ogni fase della corsa, lasciando ai velocisti la scena sul rettilineo conclusivo. Il successo è andato a Nicolò Scamperle della Barlottini Ekoi che ha battuto nell’ordine Cristiano Cacciamali del Progetto Ciclismo Rodengo Saiano e Noè Sbarberi delle Grafiche Zorzi. Nella seconda gara è una fuga a sei che scrive il finale della competizione; ad esultare per la vittoria è stato Brandon Fedrizzi del Forti e Veloci che si è messo alle spalle Edoardo Riccadona della Barlottini Ekoi e il mantovano Alessandro Marzocchi dell’Aspiratori Otelli.

Al pomeriggio la scena è stata tutta per gli Allievi che hanno animato il Trofeo Comune di Asola Memorial Nerino Donini.

Anche in questa occasione lungo i 77 km percorsi il gruppo ha provato a tenere a bada tutti. La cosa non gli è riuscita in quanto dopo 30 km al comando si sono portati in nove, poi rimasti in sette, con all’interno il mantovano Andrea Godizzi del Mincio Chiese. I fuggitivi non sono stati più ripresi dal gruppo e nello sprint per la vittoria ad esultare è stato Marco Loda della Camignone mentre Godizzi ha chiuso al 2° posto e 3° si è piazzato Mattia Spotti del Torrile. Per i colori mantovani da sottolineare anche l’8° posto di Federico Saccani e il 9° di Kevin Lanzarotto del Mincio Chiese.

Sia nelle gare del mattino sia in quella del pomeriggio tra il pubblico vi erano i sindaci, Emma Raschi per Casaloldo, e Giordano Busi per Asola, il presidente provinciale Fci Fausto Armanini e il componente della commissione nazionale di vigilanza dell’Fci, Corrado Lodi.