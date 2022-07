Tamburello – Castellaro avvicina la vetta, Solferino brilla nel derby

MANTOVA Il Castellaro, dopo aver vinto mercoledì il recupero col Tuenno, ha superato anche il Cavaion. «Gara senza storia – afferma patron Danieli – Non c’è stata partita. Sabato prossimo sfida più impegnativa con l’Arcene». Arcene che insieme al Castellaro ha guadagnato un punto sul Sommacampagna. La capolista a fatica al tie-break è passata sul terreno del neopromosso Fontigo. Gli orobici invece hanno fatto proprio il confronto casalingo con la Cavrianese, che ha fatto leva sulla grinta per reggere contro gli avversari. Infine è andato al Solferino il derby col Guidizzolo e tiene il passo delle prime tre. «E’ stata una bella partita – afferma Grandi, presidente del Guidizzolo – Nel primo set potevamo anche acciuffare gli avversari. E’ andata male nel punteggio, ma la squadra ha lottato». Colpo del Ceresara a Grillano: vinto il primo set in maniera agevole i ragazzi di Grandelli nel secondo sono partiti a mille. Cremolino ha rimontato, poi ha ceduto 6-5.