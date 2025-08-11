Ciclismo – Pegognaga applaude gli Esordienti. Casciano e Busca campioni provinciali

Pegognaga Marco Casciano del Mazzano, secondo tra gli esordienti del primo anno, e Giovanni Busca, sempre del Mazzano e quinto tra i secondo anno, si sono laureati campioni provinciali di categoria nella mattinata di ieri a Pegognaga, in occasione del tradizionale Trofeo di San Lorenzo – Trofeo Comune di Pegognaga. La manifestazione, organizzata proprio nel giorno dei festeggiamenti dedicati al santo patrono della cittadina, ha risposto pienamente alle aspettative degli sportivi e degli appassionati che hanno affollato le strade e le vie lungo il circuito di 2,100 km, teatro delle due competizioni riservate alle categorie esordienti. Un evento ben orchestrato dal Ciclo Club 77, che ha potuto contare sulla collaborazione del Pego Bike, del Comune di Pegognaga e del Comitato provinciale Fci.

Sulla linea di partenza della prima prova, riservata agli esordienti del primo anno (classe 2012), si sono presentati circa cento giovani atleti, determinati a darsi battaglia su un percorso impegnativo e ricco di insidie, articolato in 12 giri. La corsa ha subito regalato emozioni: dopo appena due giri, infatti, il mantovano Matteo Oliviero, portacolori del Mazzano, ha preso in mano le redini della gara imponendo un ritmo sostenuto. Il suo forcing è stato seguito a ruota dal compagno di squadra Marco Casciano e da Diego Della Polla, del Coltano Grube Costruzioni. I tre fuggitivi hanno pedalato con grande intelligenza e coordinazione, riuscendo a guadagnare un vantaggio di circa un minuto sul gruppo degli inseguitori, distacco sufficiente per giocarsi la vittoria in uno sprint ristretto. A spuntarla è stato Della Polla, che ha preceduto di poco Casciano, secondo classificato e campione provinciale, mentre Oliviero ha chiuso in terza posizione, pagando lo sforzo profuso nella prima parte di corsa.

La seconda gara, dedicata agli esordienti del secondo anno (2011), ha visto al via nuovamente circa cento corridori, tra cui il campione regionale Leonardo Iezzi della Madignanese, tra i favoriti alla vigilia. Diversamente dalla prima prova, il gruppo ha mantenuto un controllo serrato nei primi 15 giri, vanificando i tentativi di fuga e mantenendo viva la suspense per un finale che sembrava destinato ad una volata compatta. Tuttavia, a circa 15 chilometri dal traguardo, Filippo Mazzi del Mincio Chiese ha deciso di rompere gli equilibri. Alle sue spalle sono usciti dal gruppo Manuel Colombo del Biringhello e Alessandro Pazzaglini della Pianello, che hanno formato un terzetto molto compatto. La sfida si è quindi decisa sul rettilineo finale, dove Pazzaglini ha lanciato lo sprint vincente, precedendo Colombo e Mazzi, rispettivamente secondo e terzo. Giovanni Busca, quinto al traguardo e primo dei mantovani, proprio davanti a Giorgio Ciotola della Feralpi Monteclarense, ha indossato la maglia di campione provinciale.

A seguire le gare erano presenti il sindaco di Pegognaga, Matteo Zilocchi, accompagnato dall’assessore allo sport Mattia Ancellotti; il presidente del Comitato provinciale Fci, Fausto Armanini, insieme al vice Giovanni Comparin. Prima dell’arrivederci all’edizione 2026, un plauso è stato rivolto dagli addetti ai lavori agli organizzatori e, in particolare, al gruppo di volontari del Pego Bike per il prezioso lavoro di controllo e sicurezza garantito durante tutta la competizione.

Paolo Biondo