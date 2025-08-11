Scooter investito da un’auto in via Calvi: 56enne riporta gravi ferite a un piede

MANTOVA Un 56enne di Mantova è rimasto ferito in modo grave in un incidente avvenuto nel primo pomeriggio di oggi in via Calvi. L’uomo era in sella al proprio scooter e procedeva in direzione di piazza Marconi quando un’auto, una Toyota Aygo condotta da un 20enne è uscita dal passo carraio del civico 71 per immettersi sulla via. Il giovane conducente non si è accorto che dalla sua destra stava sopraggiungendo lo scooter che ha investito in pieno la fiancata dell’auto. L’uomo che era in sella allo scooter, Lorenzo Scartapatti, titolare della nota carrozzeria di Mottella, è stato sbalzato per diverso metri finendo contro le fioriere dell’hotel Pex. In seguito a questa rovinosa caduta il 56enne riportava una ferita molto grave al piede destro. Sul posto sono intervenute auto medica e ambulanza del 118. L’artigiano è stato trasportato al Poma per essere sottoposto a un intervento d’urgenza. Sul luogo dell’incidente, per i rilievi di legge, sono intervenuti gli agenti della Polizia locale di Mantova.