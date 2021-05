Ciclismo – Strepitoso Affini: è 2° dietro a Ganna nella crono inaugurale del Giro d’Italia

Torino E’ cominciato col botto il Giro d’Italia di Edoardo Affini. Il mantovano della Jumbo Visma si è piazzato secondo nel cronoprologo di Torino che ha aperto la 104ª edizione della corsa rosa, battuto soltanto dal campione del mondo della cronometro, Filippo Ganna. Primo a scendere sotto la barriera dei 9 minuti, Affini è rimasto a lungo nel leader corner, dove ha accarezzato il sogno della vittoria che gli avrebbe portato in dote anche la maglia rosa. Ha visto sfilargli alle spalle, uno dopo l’altro, i campioni più acclamati del panorama mondiale, ma si è poi dovuto togliere il cappello – e il bellissimo gesto non è sfuggito alle telecamere – dinnanzi alla prestazione mostruosa del più titolato compagno di nazionale. Che gli ha soffiato in un lampo vittoria e maglia.

RISULTATO DI TAPPA

1 – Filippo Ganna (Ineos Grenadiers) – 8.6 km in 8’47″52, alla media di 58.748 km/h

2 – Edoardo Affini (Jumbo-Visma) a 10″

3 – Tobias Foss (Jumbo-Visma) a 13″

4 – João Almeida (Deceuninck – Quick-Step) a 17″

5 – Rémi Cavagna (Deceuninck – Quick-Step) a 18″