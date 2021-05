Calcio Play off Serie C: CESENA-MANTOVA 2-1 (aggiornamenti live)

CESENA Buonasera dall’Orogel Stadium “Dino Manuzzi” di Cesena. Cominciano i play off e il Mantova c’è. Nel primo turno i biancorossi rendono visita ai romagnoli, con un solo risultato a disposizione per qualificarsi: la vittoria nei 90 minuti. In caso di pareggio non sono previsti nè tempi supplementari nè rigori, ma passerebbe il Cesena in virtù del miglior piazzamento in campionato. Mister Troise deve fare a meno degli infortunati Di Molfetta, Lucas, Militari, Moreo e Baniya. Seguiremo la partita con aggiornamenti in tempo reale.

CESENA-MANTOVA 2-1

CESENA (4-3-1-2): Nardi; Zappella (67′ Ricci), Ciofi, Gonnelli, Favale; Steffè, Di Gennaro, Capellini; Zecca; Caturano, Bortolussi. A disp.: Benedettini, Fabbri, Munari, Ardizzone, Collocolo, Nanni, Tonetto, Petermann, Sorrentino. All.: Viali.

MANTOVA (3-4-3): Tosi; Bianchi, Milillo, Zanandrea (63′ Saveljevs); Pinton (63′ Zigoni), Zibert, Gerbaudo, Panizzi; Guccione, Ganz, Cheddira. A disp.: Tozzo, Bertolotti, Silvestro, Zappa, Palmiero, Sane, Esposito, Mazza, Fontana, Nappi. All.: Troise.

ARBITRO: Marco Acanfora di Castellammare di Stabia (assistenti: Buonocore di Marsala e Salama di Ostia Lido)

RETI: 31′ Bortolussi, 35′ Caturano, 45′ rig. Ganz

NOTE: Corner 5-2 per il Cesena. Ammoniti: Gonnelli, Bianchi, Zappella, Zanandrea, Gerbaudo, Caturano

Secondo tempo

67′ Cesena in difficoltà: entra Ricci per Zappella

65′ Lancio di Cheddira per Ganz: sinistro al volo strozzato, parata facile del portiere

64′ Sinistro di Guccione dal limite: il portiere Nardi para in tuffo

63′ Doppio cambio nel Mantova, entrano Zigoni e Saveljevs per Pinton e Zanandrea. Mantova a trazione anteriore

61′ La gara si incattivisce: giallo a Gerbaudo per un brutto fallo su Di Gennaro. Ammonito anche Caturano

59′ Ammonito Zanandrea per proteste dopo un fallo su Caturano

57′ Pressa bene il Mantova, il Cesena fatica a ripartire in contropiede

53′ Panizzi per Cheddira che non controlla la palla e l’occasione sfuma

50′ Punizione di Guccione dalla trequarti: la palla giunge docile tra le mani del portiere

Squadre in campo, si riparte

Primo tempo

46′ L’arbitro manda tutti negli spogliatoi. Sulla sirena del primo tempo, il Mantova riapre la sfida, con il ritorno al gol di Simone Andrea Ganz.

45′ GOOOOOOOOOOOL DEL MANTOVA! GANZ SPIAZZA NARDI E LA RIAPRE! 2-1!

44′ Zappella stende in area Ganz: è rigore! Sul dischetto il numero 9 biancorosso.

41′ Corner battuto da Guccione, cross per Ganz che tenta la deviazione. Il Cesena si salva una prima volta poi concede il secondo tiro dalla bandierina ai biancorossi. Sull’angolo seguente stacco di Milillo che però finisce fuori misura.

36′ Per il Mantova speranze ormai al lumicino: per passare il turno dovrebbe segnare tre gol senza subirne.

35′ Raddoppio del Cesena con Caturano: colpo di testa vincente sugli sviluppi di un corner.

31′ Batte Di Gennaro, stacco in area di Gonnelli e zampata sotto porta di Bortolussi, che porta in vantaggio il Cesena.

30′ Di Gennaro parte in dribbling sulla fascia sinistra, Bianchi lo ferma con le cattive: giallo per il biancorosso e pericolosa punizione per i romagnoli.

24′ Gonnelli stende Guccione sulla trequarti: primo ammonito del match.

21′ Panizzi innesca una bella azione sul fronte di sinistra, la palla arriva a Guccione che prova la conclusione improvvisa. La palla però non trova lo specchio della porta.

19′ Panizzi crossa in mezzo per Ganz, si salva la difesa del Cesena. Nella successiva azione errore di Caturano, palla di nuovo per Ganz che tenta di piazzarla, ma fa buona guardia Nardi.

14′ Gerbaudo crossa per l’inserimento di Pinton in area, ma il tiro-cross dell’esterno biancorosso non va a bersaglio, né riesce a servire Cheddira, appostato sul fronte di sinistra.

3′ Colpo di testa da pochi passi di Guccione: si salva la difesa cesenate.

1′ Cheddira ruba palla sulla sinistra e serve Guccione: il tiro del capitano però termina alto.