Ciclismo su pista – Ferrari e Saccani vincono la Tre Sere di Dalmine

DALMINE (BG) Si è tinta dei colori mantovani l’edizione 2021 della Tre Sere di Dalmine, manifestazione dedicata alle specialità della pista. Nell’ambito delle tre serate in gara vi erano gli esordienti e gli allievi. È proprio da queste due categorie che sono arrivate le soddisfazioni maggiori. Per i più giovani il successo assoluto lo ha festeggiato la coppia composta da Sergio Ferrari del Mincio Chiese e Federico Saccani del Gioca in bici Oglio Po. Hanno di fatto collezionato due allori e un secondo posto e grazie proprio a questi risultati sono riusciti a vestire la maglia dei leader assoluti della manifestazione. In ambito femminile Maria Acuti della Valcar, dopo il 3° posto di martedì sera, ha chiuso questa sua esperienza ottenendo il 5° posto assoluto. Salendo di categoria gli allievi del Mincio Chiese, Angelo Monister e Tommaso Salami, hanno dovuto fare i conti con la sfortuna. Giovedì sera mentre si trovavano al comando della classifica generale sono rimasti vittime di una caduta nel corso della gara del madison. A seguito di questo contrattempo si sono dovuti accontentare del 3° posto di serata e del 4° assoluto. Positivo il settimo posto di Matteo Visioli e di Damiano Lavelli. Tra le allieve, sesta Rebecca Vezzosi del Gioca in bici Oglio Po. (b)