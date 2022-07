Ciclismo – Tris di gare oggi e domani

Mantova Prima i Giovanissimi a Ceresara, poi gli Esordienti a Casaloldo e infine gli Allievi a Castelnuovo Asolano; questo è il programma delle gare che si terranno nel Mantovano nel fine settimana. La due giorni si apre oggi alle 17 con il Trofeo Uc Ceresarese; competizione organizzata dal team presieduto da Simone Pezzini, valida quale quarta prova del Memorial Damiano Darra e riservata ai baby. A questo appuntamento prenderanno parte più di 130 atleti e per i colori virgiliani vi saranno i baby di Ciclo Club 77, Allgor Tatobike, Mincio Chiese e Sporteven. Le sei gare, più il momento promozionale, si terranno su un circuito locale di 1 km che i partecipanti dovranno ripetere più volte in relazione alla categoria d’appartenenza. Domani, invece, sarà la volta degli Esordienti del 1° e 2° anno che a Casaloldo animeranno le varie fasi del Trofeo Amici Ciclismo Casaloldo. Gli organizzatori, vale a dire il Pedale Castelnovese del presidente Renato Moreni, con il patrocinio del Comune di Casaloldo e il sostegno del Comitato provinciale Fci di Mantova, hanno predisposto un tracciato impegnativo di 5,300 km. La prima delle due gare, quella riservata agli Esordienti del 1° anno, prenderà il via alle 9 e gli atleti dovranno compiere 7 giri del tracciato sino a completare la distanza di 37,100 km. Sul medesimo circuito, ma ripetuto 9 volte, per un totale di 47,700 km, dalle 10.15 si misureranno gli Esordienti del 2° anno. Tra i circa 80 atleti inseriti nell’elenco partenti trovano posto anche i mantovani del Mincio Chiese e dello Sporteven. Nel pomeriggio il trittico di gare in terra mantovana si conclude a Castelnuovo Asolano con il Trofeo Città di Asola Memorial Nerino Donini, test riservato agli Allievi, allestito sempre dal Pedale Castelnovese. Sulla linea di partenza, la bandiera a scacchi verrà abbassata alle ore 16 e per l’occasione si porteranno un’ottantina di atleti, compresi i ragazzi del Mincio Chiese, che lungo il 77 km previsti cercheranno di creare le condizioni per esultare sotto lo striscione d’arrivo.

Paolo Biondo