Tamburello serie A m – Solferino brinda sotto le stelle e allunga in cima. maltempo rovina la festa a Cere e Castellaro

Mantova Due gare portate a termine e altrettante che verranno concluse in settimana perché interrotte sabato dal maltempo: questo il bilancio per le squadre mantovane della prima giornata estiva giocata in notturna.

Il Solferino, campione d’Italia in carica e privo dell’infortunato Manuel Festi – sostituito con efficienza da Guerra – si è aggiudicato per 2-1 lo scontro diretto al vertice contro l’Arcene, consolidando il primo posto in classifica. Il match ha visto un netto dominio nel primo set, ma gli orobici hanno reagito vincendo il secondo per 6-0. Nel decisivo tie-break, però, i mantovani hanno ritrovato lucidità e determinazione. «Vittoria sofferta ma alla fine meritata – afferma il dt Mario Spazzini – . Male il secondo set, ma la squadra ha prontamente reagito prendendosi il tie-break. Vincere scontri diretti come questo dà grande fiducia». La Cavrianese di Alessandro Nobis è tornata da Chiusano con una preziosa vittoria sul Cinaglio, confermando il buon momento di forma e resta in corsa per i play off. La squadra si è imposta con autorità, nonostante qualche calo di concentrazione nel secondo set. «Vincere fa sempre piacere – commenta il presidente Oscar Tondini – . Se avessimo perso col fanalino di coda, avrei potuto ritirare la squadra… Battute a parte, era da vincere anche la gara precedente col Sommacampagna. Ora dobbiamo trovare continuità». A Cereta, il Ceresara di Claudio Grandelli non ha potuto concludere la gara contro il Rallo, sospesa per pioggia a metà del secondo set. Il recupero è fissato per mercoledì sera alle 20.30 sullo stesso campo .«Finché si è potuto giocare – osserva il presidente Fabrizio Pezzini – la squadra, tutto sommato, ha fatto bene. Peccato per l’interruzione, stavamo entrando nel ritmo giusto». Il Castellaro di Luca Baldini ha giocato solo cinquanta minuti contro il Sommacampagna prima che la pioggia rendesse impraticabile il campo. Il recupero è previsto per giovedì alle 21.30. «Finché siamo stati in campo – afferma il presidente Arturo Danieli – la squadra ha fatto bene, alla grande! C’erano energia e concentrazione, speriamo di riprendere da lì». In attesa dei recuperi, la classifica resta in evoluzione, ma il Solferino continua a dettare il passo, mentre le inseguitrici cercano conferme e punti utili per restare in scia.