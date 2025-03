Ciclismo U23 ed Elite – Assolo di Lucca al Gp della Possenta

CERESARA Con una fuga a tre nata nei chilometri finali, è stato scritto l’albo d’oro del 74° Gp Fiera della Possenta (16° Memorial Cav. Enzo Bertoni – 3° Memorial Francesco Bertoni), svoltosi ieri pomeriggio a Ceresara nell’ambito dell’Antica Fiera della Possenta. A esultare per la vittoria, ottenuta con un poderoso sprint, è stato il trentino Simone Lucca della Gragnano Sporting Club, che ha preceduto sul traguardo Thomas Gamba della General Store e il messicano Sebastian Ruiz Teran della Monex Pro Cycling, formazione del Principato di Monaco. Positivo per i colori mantovani il 9° posto conquistato nella volata del gruppo inseguitore da Damiano Lavelli del Sissio Team.

Ancora una volta, la corsa ceresarese – che quest’anno aveva prestigio nazionale – ha confermato tutto il suo valore, grazie all’ottima organizzazione curata dai responsabili dell’Uc Ceresarese. A supporto dell’evento, come sempre, il Comune, la Regione e il Comitato provinciale Fci. Quasi 200 atleti si sono schierati sulla linea di partenza e, una volta abbassata la bandiera a scacchi, hanno dato vita a uno spettacolo entusiasmante lungo tutti i 140 chilometri previsti. Protagonista della prima parte di gara è stato un quintetto composto dal voltese Gianluca Cordioli del Sissio Team, affiancato dal compagno di squadra Raffaele Veneri, da Marco Ogliosi della Delio Gallina, Kevin Pezzo Rosola della General Store e Michael Cattani della Campana Imballaggi. A due giri dal termine, Pezzo Rosola ha forato ed è stato riassorbito dal gruppo, mentre poco dopo Cordioli, Veneri e Ogliosi sono scivolati in curva. I tre, però, sono riusciti a risalire in bici e a tornare in testa, salvo poi essere ripresi dal plotone a 15 km dal traguardo. L’andatura è aumentata e dalla pancia del gruppo sono emersi i tre fuggitivi che si sono giocati la vittoria allo sprint, con gli inseguitori che hanno tagliato il traguardo con un ritardo di 10 secondi. A un chilometro dall’arrivo, una caduta ha coinvolto tre atleti. Due di loro si sono rialzati subito, mentre Aklilu Gebretinsae Arefayne, della General Store, è rimasto a terra dopo aver battuto il volto. In un primo momento si è temuto il peggio, ma fortunatamente la situazione si è rivelata meno grave. Tuttavia, per precauzione, i sanitari presenti hanno richiesto l’intervento dell’elisoccorso per il trasporto all’ospedale di Brescia. Alla fine, l’apprensione ha lasciato spazio a un sospiro di sollievo, ma lo spavento è stato grande.

A seguire le varie fasi della competizione erano presenti il sindaco di Ceresara, Francesco Guarneri, con il consigliere comunale Dante Allodi, e, per la Federazione Ciclistica, il presidente regionale Stefano Pedrinazzi con il consigliere Adriano Roverselli, oltre al presidente provinciale Fausto Armanini e ai consiglieri Giovanni Comparin, Franco Favalli e Stefano Lodi Rizzini.